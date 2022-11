Jessica Morlacchi “perdona” Memo Remigi | “Non lo denuncerò Gli voglio bene come a un nonno”

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 19 novembre 2022) Vi ricordatela cantante palpeggiata da? Il cantante è stato mandato via dal programma Rai dopo che le telecamere immortalarono il suo gesto indecoroso verso la collega. Ma dopo giorni di “pentimento” da parte di, disperato per la sua onorabilità andata distrutta, arriva il “perdono” da parte della. Lo documenta l’intervista concessa al magazine “Diva e Donna”.Remigli: “Non lo” Dopo le molestie in diretta durante la trasmissione “Oggi è un altro giorno” e il caso che ha indotto Viale Mazzini a sospendere per direttissima il cantante dal programma, l’artista annuncia che non ricorrerà per le vie legali: “Non ...