Aladdin compie 30 anni | in viaggio nei luoghi del classico Disney

(Di sabato 19 novembre 2022) Il 25 novembre 1992 usciva nelle sale Aladdin, cartone animato ispirato al racconto de “Le Mille e una notte” Aladino e la lampada meravigliosa e destinato a diventare uno dei classicipiù amati di sempre. A trent’esatti dall’uscita, Volagratis.com accompagna i viaggiatori a bordo del tappeto volante per scoprire iche hanno ispirato e che ricordano le ambientazioni del lungometraggio animato e del live action omonimo del 2019: unda Agra e il maestoso T?j Ma?al, in India, fino ai Souk di Marrakech in Marocco, passando per Arabia Saudita, Giordania, Uzbekistan e Oman. Agra e la magia del T?j Ma?al, India La città di Agrabah non esiste, ma per darle vita e per portare sullo schermo il palazzo del sultano, il teamsi è liberamente ispirato a due...