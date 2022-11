X Factor 2022 | Lucrezia eliminata lancia una frecciatina ai giudici | «Saper incassare i colpi non deve incentivare a lanciarli»

(Di venerdì 18 novembre 2022) Giovedì sera a Xè andato in onda il quarto live, una delle puntate più attese perchè è quella in cui i cantati portano i propri inediti. Serata...

Ieri sera ha fatto la sua comparsa, in maniera del tutto inaspettata, aprendo la quarta puntata del talent ...Ieri sera 17 novembre è andato in onda il quarto Live di X: dopo il ballottaggio Lucrezia , del roster di Ambra Angiolini, è stata eliminata . Durante la puntata, abbiamo ascoltato gli inediti preparati dai singoli concorrenti e assistito alle ...Primo traguardo per i cantanti di X Factor 2022: nel quarto Live dello show di Sky gli otto concorrenti rimasti in gara hanno presentato al pubblico il loro inedito, esordio ufficiale nel mercato ...ROMA – Aria di flirt a X Factor 2022. Protagonista del gossip televisivo è il neo-giudice Rkomi, che nel daily del talent si è fatto avanti con una delle concorrenti. Si tratta di Beatrice Quinta, ...