Stankovic | «Crisi Samp? Gli stipendi sono regolari»

(Di venerdì 18 novembre 2022) In una lunga intervista al La Gazzetta dello Sport, Dejanha parlato della situazione attuale in casadoria con il tecnico che ha assicurato come glisiano stati regolarmente pagati fino a questo momento. Dubbi sulla regolare attività del club, quindi spazzata via, ma rimane la difficile situazione dei blucerchiati in classifica, dove L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Mentre nelle prossime ore il Cda incontreràper capire se ci sono le condizioni per andare avanti: l'ex mister della Stella Rossa è considerato il meno colpevole ma lui stesso dopo il ko ...Mentre nelle prossime ore il Cda incontreràper capire se ci sono le condizioni per andare avanti: l'ex mister della Stella Rossa è considerato il meno colpevole ma lui stesso dopo il ko ...Dejan Stankovic è finito sulla graticola dopo la sconfitta della Sampdoria contro il Lecce ed i blucerchiati pensano ad un ex Napoli per la panchina ...Una crisi senza fine. Contestata dai propri tifosi ... Il cambio alla guida tecnica, col passaggio da Marco Giampaolo a Dejan Stankovic, non ha prodotto gli effetti sperati. La sosta per il Mondiale, ...