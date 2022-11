Roma | omicidi Prati | caccia al killer | il punto sulle indagini

(Di venerdì 18 novembre 2022) (Adnkronos) – E’ andato avanti fino a ieri sera il sopralluogo del pm della procura dinei due appartamenti adove sono state uccise a coltellate le due donne cinesi e la sessantacinquenne colombiana. Secondo quanto si apprende, la donna uccisa nel seminterrato di via Durazzo sarebbe stata colpita al torace con un’arma da taglio tipo stiletto, forse durante un rapporto sessuale. Mentre le due donne cinesi sono state accoltellate in varie parte del corpo, al torace, alla schiena e alla gola. Al vaglio degli investigatori impegnati nelleper risalire al responsabile degliin queste ore i tabulati telefonici e le telecamere presenti nella zona dove sono avvenuti gli, a poche centinaia di metri di distanza uno dall’altro. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia ...

