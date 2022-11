Phryges | le mascotte di Parigi 2024 che fanno discutere

(Di venerdì 18 novembre 2022) Si chiamano, e sono le dueda poco svelate per le Olimpiadi e le Paralimpiadi che si svolgeranno nel. Dovrebbero raffigurare due berretti frigi con le gambe, ma c’è chi ci ha visto ben altro. Che cosa rappresentano i? “È il simbolo della libertà, ed è anche un messaggio

Inoltre la Brand Director ha specificato anche la provenienza delle: "Sono i due personaggi principali di una grande tribù, fanno parte della famiglia delle". Ha aggiunto poi ...Parigi svela ledei Giochi Olimpici 2024 e punta su un ideale. Dall'idea del berretto frigio, simbolo della rivoluzione francese, è nato il personaggio stilizzato Phrygie. Le due, olimpica e ...Quando i Phryges sono stati svelati per i Giochi Olimpici 2024 in Francia, sono stati presentati con la forma dei berretti frigi, i cappelli flosci e conici associati alla Rivoluzione francese. Un’ide ...Anche la stampa si divide. ‘Liberation’ e il ‘Telegraph’ seguono la strada della leggerezza: il primo elogia la scelta con il titolo “Viva i Phryges, le mascotte clitoride che mettono in mostra la ...