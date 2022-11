Maria De Filippi rompe il silenzio su Ida Platano e Riccardo Guarnieri | Si sono baciati | la reazione di Alessandro Vicinanza

(Di venerdì 18 novembre 2022)Despiazza tutti: "Ida esi", ladispiazza tutti. Anche oggi la puntata inizia con una nuova discussione di Ida e. Tutto parte da una domanda della padrona di casa. Prima di catturare l'attenzioneha presentato in centro studio Fabiano e Cristina che solo dopo una settimana che si trovano a Uomini e Donne hanno deciso di abbandonare il programma. Durante il ballo Ida si stringe forte al suomentreè particolarmente pensieroso.non può fare a meno di notare questa cosa e decide di chiedere al cavaliere come mai è così malinconico. Lui afferma che è sempre a ...

Dea Uomini e Donne dimostra di essere sospettosa quando due partecipanti raccontano come sta proseguendo la loro conoscenza. La conduttrice fa sedere al centro studio un nuovo cavaliere ...Le ultime news sulla scuola di Amici diDedanno per certo l'ingresso nella scuola di una nuova allieva. Un'alunna dal cognome famoso, perché figlia di un cantante italiano molto amato. Angelina Mango entra nella sua scuola di ...Maria De Filippi a Uomini e Donne dimostra di essere sospettosa quando due partecipanti raccontano come sta proseguendo la loro conoscenza. La conduttrice fa sedere al centro studio un nuovo cavaliere ...Nella nuova puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale 5, una nuova coppia si è formata e lascia lo studio del dating show di Maria De Filippi. Continuano le discussioni tra Ida Platano, ...