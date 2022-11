Manuele Labate di Un medico in famiglia ha cambiato vita | cosa fa oggi

Per quanto riguarda le prime stagioni soprattutto, Lele si occupa anche del nipote Alberto (), mentre inizia a provare qualcosa per la cognata Alice ( Claudia Pandolfi ), figlia della ...Grande successo lo ebbe ancheche nella serie interpretava Alberto Foschi . Oggiha 39 anni e 2 figlie. Dopo quell'esperienza a Un medico in famiglia la sua vita è cambiata ...Raggiunto dai colleghi di Fanpage.it, Manuele Labate ha confessato innanzitutto cosa l’abbia spinto a soli 14 a prendere parte a Un Medico in Famiglia: Avevo 14 anni. Era un momento di crescita, ...Un medico in famiglia è stata una pietra miliare della televisione italiana di fine anni Novanta. A ventiquattro anni di distanza dal debutto e con l'approdo su Netflix, viene da chiedersi se rivedere ...