Kiev | nevica in piazza Maidan Arriva il generale più crudele

polline", scrive Gaia Piccardi sul Corriere della Sera , e pur essendo solo inizio maggio ... ha ricevuto la triste notizia della morte improvvisa del suo mentore alla Dinamo, Valeriy ......collegato alla saccatura presente sulla Scandinavia ed in particolare sulla Finlandia dove... Read More In Evidenza Ucraina, Wsj: 'ha ordinato antidoto contro armi chimiche' 9 Aprile 2022 L'...Con l'arrivo dell'inverno, la guerra in Ucraina potrebbe essere vicina a una svolta. Con il probabile "rallentamento delle operazioni tattiche" nel Paese, dovuto alle temperature più rigide, "potrebbe ...Mentre i grandi del mondo si incontrano al G20 di Bali (dove però non ci sarà Putin), continua la guerra in Ucraina dove un'allerta aerea è stata dichiarata anche la ...