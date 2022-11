Inediti di X Factor 2022 | tutti i video | dai Santi Francesi a Beatrice

Leggi su biccy

(Di venerdì 18 novembre 2022) La quarta puntata dei live di X(che ha visto il comeback di Alessandro Cattelan) è stata dedicata aglidei concorrenti. Per il team di Fedez, Linda ha cantato ‘Fiori sui balconi’ (prodotta da Brail e JxN) e gli Omini si sono esibiti con ‘Matto’ (prodotta da Brail e Gianmarco Manilardi). Mentre nella squadra di Dargen D’Amico, i Disco Club Paradiso si sono esibiti sulle note di ‘DCP’ (prodotta da Big Fish) eQuinta ha riproposto il brano cantato alle audition ‘$e$$0’ (prodotto da Andrea Db Debernardi e Giulio Nenna). Nel team di Ambra i Tropea hanno cantato ‘Cringe inferno’ (prodotta da Simon Says!), Lucrezia ha riproposto ‘Molecole’ (prodotta da Simon Says! e Emil Yardo); infine per Rkomi, ihanno fatto ascoltare ‘Non è così male’ (prodotta dagli stessi ...