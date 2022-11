Gesesa | acqua non potabile | aggiornamenti e posizionamento delle autobotti

(Di venerdì 18 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutocomunica che nella serata di ieri, dopo la comunicazione dell’ASL, ha effettuato ulteriori prelievi con conseguenti analisi che sono proseguite durante la notte. Questa mattinata nelle zone interessate si stanno predisponendodie in particolare per la zona del Rione Libertà un servizio sarà posto presso Piazza San Modesto, un secondo presidio per il Rione Ferrovia sarà collocato presso il piazzale antistante il Pala Adua e tra qualche ora una terza autobotte sarà posta presso zona centro commerciale BuonVento. In attesa di chiarimenti, si precisa che l’nelle zone interessate, a titolo precauzionale, non può essere utilizzata ad uso, neanche a seguito di bollitura. ...

Torna l'incubo tetracloroetilene dai rubinetti. Mezza città deve fare a meno dell'acqua potabile da ieri sera, quando Gesesa e Comune hanno dato notizia del rinvenimento di valori superiori al ...Riemerge forte dunque il problema della contaminazione di quel pozzo e nelle prossime ore la Gesesa cercherà di capire da dove arrivi questa impennata del tetracloroetilene.