Deciderà Zelensky La Casa Bianca sul negoziato di pace in Ucraina

Leggi su iltempo

(Di venerdì 18 novembre 2022) Guerra in, lascarica sul'avvio deldi. Il modo «migliore» per mettere fine al conflitto inè «il» e la «diplomazia» ma «spetta astabilire se e quando» sedersi al tavolo dei negoziati e «nessuno» da parte americana «lo sta spingendo» a sedersi al tavolo negoziale. Lo ha detto il portavoce del Consiglio per la Sicurezza nazionale, John Kirby, rispondendo a una domanda sulle recenti dichiarazioni del generale Mark Milley, capo degli Stati Maggiori Riuniti Usa riguardo alla necessità di una soluzione politica della guerra e alle scarse possibilità che l'possa riconquistare tutti i territori occupati dalla Russia. «Niente ...