(Di venerdì 18 novembre 2022) (Adnkronos) – Alla 19a conferenza della Convenzione sulinternazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES), in corso aCity, è stata appoggiata una proposta per estendere la regolamentazione deldelle pinne e della carne di. Il, che riguarda 19 specie già minacciate o gravemente minacciate, segna una prima azione di regolamentazione per ilglobaleRequiem, pescati principalmente per le loro pinne utilizzate nella zuppa di pinne di squalo, una prelibatezza per i consumatori asiatici. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Adnkronos

Il vescovo anglicano Murray: 'migrante' non è una cattiva parola Da, il Primate anglicano ... segretario generale della Conferenza dei Vescovi indiani, porta a in primol'attenzione sulla ......Taino - da un Putin "colpito dagli arretramenti del suo esercito e sempre più isolato sul... il golpe in El Salvador del 190 - 1992, in Nicaragua del 1982 - 1989, a Grenada nel 1983, anel ... A Panama un piano "storico" sul commercio degli squali MASSAFRA – Operazione di controllo del territorio da parte degli agentidella Polizia Locale, guidati dal comandante Mirko Tagliente. Nei giorni scorsi, in via La Terra, nel centro storico di Massafra, ...(Adnkronos) - Alla 19a conferenza della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES), in corso a Panama City ... pinne e della ...