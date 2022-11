Si laurea con le doglie | poi va in ospedale e partorisce | la storia di Benedetta

(Di giovedì 17 novembre 2022) Ha discusso la sua tesi all’università di Perugia con le, poi è corsa incon il compagno e ha dato alla luce la sua bambina: Vittoria. È ladiSantoro, una 24enne di Pieve Santo Stefano (Arezzo), diventata dottoressa e mamma nello stesso giorno. Lo scorso 15 novembre, come racconta La Nazione,si è recata a Perugia per discutere la tesi di, accompagnata dal compagno Davide Ceccherini. Proprio una volta giunta all’università, sono arrivate le contrazioni. Così la commissione diha modificato la scaletta e dato la precedenza alla quasi mamma. Dopo la discussione della tesi diin Servizi Sociali e la proclamazione a dottoressa,è dovuta correre in auto ...

Abbiamo lanciato negli ultimi anni tre corsi diin lingua inglese proprio in un'ottica ...del ministero della Salute per i dispositivi medici " che l'Università Campus Bio - Medico di Roma...... nato il 14 maggio 1984 nello Stato del Minas Geiras in Brasile, ha conseguito nel 2015 il Baccellierato in Teologia presso l'Università Pontificia Salesiana a Roma e nel 2019 laMagistrale in ...Ha discusso la sua tesi all’università di Perugia con le doglie, poi è corsa in ospedale con il compagno e ha dato alla luce la sua bambina: Vittoria. È la storia di Benedetta Santoro, una 24enne di P ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-62467427-3ec7-45ae-a9ed-9d20dadb70 ...