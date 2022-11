(Di giovedì 17 novembre 2022) Pannolini, biberon, carrozzine e lettini, questo è quello che promette la Regioneche avendo deciso di abortire, ritornano sui loro passi, perché grazie a questo “grande” aiuto economico (circa 4.000) possono essere tranquille per quello che riguarda il loro futuro e quello del bimbo o della bimba che nascerà. E’ infatti stata approvata, qualche settimana fa la delibera di giunta che determina le modalità di accesso e i criteri di assegnazione dei finanziamenti per il fondo “nascente”. E proprio dmodalità di erogazione di questi finanziamenti si capisce quanto questo provvedimento sia diassociazioni anti abortiste che saranno loro a gestire i 400mila...

Il Fatto Quotidiano

... per quel papa argentino che non ha mai fatto mistero dei suoi forti legami col. È noto ... che avrebbe ben potuto aimpiego ad altri membri della famiglia. Nel momento in cui, il 31 ......del nuovo Fondo sociale europeo 2021 - 2027 e oggi si costituisce il Comitato di sorveglianza peril via alla sua attuazion e - ha sottolineato il presidente della RegioneAlberto Cirio ... Piemonte, dare 4mila euro alle donne che non abortiscono è di fatto un’elargizione ai pro vita (ANSA) - TORINO, 16 NOV - Il consiglio regionale del Piemonte ha approvato oggi la variazione al bilancio ... commenta l'assessore regionale al Bilancio, Andrea Tronzano - Occupazione per dare dignità ...Il tasso di reiterazione di reati si attesta, secondo il 18° rapporto di Antigone, al 62% della popolazione carceraria italiana ...