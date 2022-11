Il direttore Dmitry Matvienko e la violoncellista Julia Hagen debuttano con l’Orchestra della Toscana (ORT)

(Di giovedì 17 novembre 2022) In programma Stravinskij, Danses Concertantes; Haydn, Concerto n.1 per violoncello e orchestra; Beethoven, Fidelio op.72, ouverture; Šostakovi?, Sinfonia n.9 op.70 L'articolo proviene da Firenze Post.

Teatri Online

... rappresentati daldella CIA William Burns e daldell'SVR (Foreign Intel) ... Il portavoce del CremlinoPeskov è stato categorico: de facto e de jure, l'Ucraina non può e non ...... al via un modello virtuoso di recupero 14 Novembre 2022 Natale 2022, torna il paniere solidale di Ant con le eccellenze toscane 14 Novembre 2022 FIRENZE - IlMatvienko e la ... Il direttore Dmitry Matvienko e la violoncellista Julia Hagen, FIRENZE – Il direttore bielorusso Dmitry Matvienko e la violoncellista salisburghese Julia Hagen debuttano con l’Orchestra della Toscana (ORT) venerdì 18 novembre al Teatro Verdi di Firenze; in ...Venerdì 18 novembre al Verdi di Firenze in programma il lirismo di Haydn e di Beethoven, contrapposti all’innovazione di Stravinskij e Šostakovic. Replica a Pisa il 22 novembre. Il direttore Dmitry Ma ...