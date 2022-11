Gli obiettivi di ISPRA devono essere anche i nostri | intervista al DG Maria Siclari

(Di giovedì 17 novembre 2022) Le sfide che attendono il nostro Paese sui temi ambientali, fra la transizione ecologica, il passaggio ad un’economia a più bassa intensità di carbonio (come previsto dall’Unione Europea) e l’urgenza del PNRR, sono sicuramente fra i temi più rilevanti e dibattuti di questo periodo. Sarà sicuramente necessario riconvertire buona parte delle industrie italiane, ad iniziare da quelle che producono e consumano energia, maripensare ai trasporti, alle costruzioni, e tutta la filiera dei rifiuti. In questo senso, una partita importantissima e determinante la gioca, l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, un ente pubblico di ricerca vigilato dal Ministero dell’Ambiente, alla cui Direzione siede da qualche mese una donna, la Dott.ssa. Prima donna alla guida di un organo ...

InToscana

della Uesono chiari: "Il meccanismo di correzione del mercato deve soddisfare due criteri fondamentali: fungere da strumento efficace contro prezzi del gas eccessivi e ...Tra, quello di delineare una 'via italiana alla cybersecurity', per superare la dipendenza da tecnologie quasi interamente concepite da aziende straniere. L'avvio della partnership ... Economia circolare, gli obiettivi della Toscana. Monni: "Riciclo al 65% e superare le discariche" - intoscana Implementando i dati sull'attenzione fra gli strumenti di pianificazione, Havas Media Group potrà garantire esposizioni media più accurate, sostenibili ed economiche ...Restituire la libertà alle donne per realizzarsi pienamente come madri e lavoratrici. Ora mi aspetto che governo attui Family Act finanziandolo ...