Federica Nargi e Alessandro Matri si confessano | ' La nostra vita diversa da quella sui social'

e Alessandro Matri si sono raccontati in un'intervista parlando dei loro 13 anni di amore insieme e delle loro due bambine, Sofia e Beatrice. La coppia ha ammesso che la loro vita è ...Alessandro Matri, addio al calcio: ora fa il papà (capellone) a tempo pieno… consempre al suo fianco - guarda LA GELOSIA DI- L'amore della coppia inizia come in una ...Federica Nargi e Alessandro Matri si sono raccontati in un'intervista parlando dei loro 13 anni di amore insieme e delle loro due bambine, Sofia e Beatrice. La coppia ha ammesso che ...Liti e discussioni, Federica Nargi e Alessandro Matri dicono la verità e non è quella che si vede sui social Federica Nargi e Alessandro Matri stanno insieme da 13 anni, sono genitori delle bellissime ...