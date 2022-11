Chef Rubio a processo | “Diffamò i poliziotti del caso Aldrovandi”

(Di giovedì 17 novembre 2022) Un tweet efinisce aper diffamazione a Ferrara. Il cuoco televisivo era accusato di aver commentato nel settembre 2020 il fatto che cassonetti dei rifiuti erano stati posizionati davanti al luogo in cui morì Federico, nel settembre del 2005, in via Ippodromo, dove c’è una lapide a ricordo. Intestò il tweet al Comune di Ferrara, poi se la prese coi quattroche lo uccisero, la Polizia, il sindacato Sap: “Caro Comune di Ferrara – diceva il tweet – anche se avete messo l’installazione ‘la Monnezza’ proprio a denunciare che chi uccise un ragazzino inerme furono 4 maiali della @Poliziadistato di Ferrara (@sindacato-Sap ancora in servizio) potreste far spostare i cassonetti? Grazie #Aldrovive#Ovunque”. Il segretario del Sap, Stefano Paoloni, lo ha querelato e spedito ...

