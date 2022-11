Atletico Madrid | Simeone punta un centrocampista del Girona

TUTTO mercato WEB

Lewandowski, al rientro dal Mondiale, salterà così il derby contro l' Espanyol , ma anche la sfida al Metropolitano contro l'e quella contro il Getafe . Piqué, in quella che è ...Diego Forlan è stato sinonimo di gol, ovunque tranne che all'Inter Diego Forlan©LaPresseLo step successivo della carriera di Diego Forlan è stato l'. Cambiata la maglia, non sono ... Sirene internazionali su Ricci: l'Atletico Madrid interessato al centrocampista del Torino Secondo quanto riportato da AS, l’Atletico Madrid ha messo gli occhi su Aleix Garcia, 25enne centrocampista in forza al Girona. La dirigenza biancorossa rimane vigile sulla situazione contrattuale del ...Simeone è pronto allo scippo torinese ma così dà il via libera per lo sbarco in Italia dell'argentino, ex Udinese ...