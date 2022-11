Argentina | Scaloni ha scelto il sostituto di Correa

(Di giovedì 17 novembre 2022) Momento sfortunato in casache nel giro di poche ore ha dovuto fare a meno di Nico Gonzalez eMomento sfortunato in casache nel giro di poche ore ha dovuto fare a meno di Nico Gonzalez e. Al posto del primo il Ct ha chiamato Angel, mentre pochi istanti fa la Seleccion ha comunicato che sarà Thiago Almada a sostituire l’attaccante dell’Inter. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Commenta per primo Non solo Nico Gonzalez. A tre giorni dal Mondiale in Qatar, il ct dell'dovrà rinunciare anche a El Tucu dell'Inter Correa: 'Anche il giocatore Joaquín Correa sarà escluso dalla rosa dei Mondiali per infortunio. Il sostituto verrà informato nelle ...... al suo postoha chiamato l'attaccante dell'Atletico Madrid. IL COMUNICATO - Lo conferma la federazione, attraverso una nota ufficiale sui profili social: ' Dopo l'allenamento di ...Lo ha reso noto l'account Twitter ufficiale della nazionale argentina, spiegando che il giocatore non parteciperà ... Nico Gonzalez sostituito da Angel Correa dell'Atletico Madrid. Scaloni, invece, ...Il Mondiale di Joaquin Correa è finito prima di iniziare. Ieri ha giocato nella vittoriosa amichevole contro gli Emirati Arabi (5-0) e oggi il ct Scaloni lo ha escluso dalla lista dei 26 a causa di un ...