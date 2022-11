Ultime Notizie Roma del 16-11-2022 ore 14 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 16 novembre 2022)dailynews radiogiornale un nuovo appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno viventi di Ballarin apertura secondo giorno di colloqui adesso chiarimento come crono non c’è ancora stato ieri il primo giorno al vertice Giorgia Meloni ha portato a casa un colloquio di quasi un’ora con il presidente sono intense Joe biden faccia a faccia nel corso del quale è stato fatto anche un Focus sul Cina Ucraina spiegato la Casa Bianca il dato politico dell’incontro lo ha sintetizzato Palazzo Chigi ha parlato di solidità dell’Alleanza tra antica e di legami profondi e duraturi I migranti sono stati l’altro tema scottante della giornata prima con Intesa con il presidente turco erdogan per combattere insieme gli ingressi illegali proprio il nodo che divide in questo momento in italiano delle principali cancellerie europee tema che ...