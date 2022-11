Tennis | Atp Finals | Djokovic in semifinale**

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Torino, 16 nov. (Adnkronos) - Novakè il primo semifinalista del gruppo rosso delle Atpdi Torino. Il serbo, numero 8 del mondo, supera il russo Andrey Rublev, numero 7 del ranking Atp, con il punteggio di 6-4, 6-1 in un'ora e 8 minuti. Alle 21 in campo il greco Stefanos Tsitsipas, numero 3 del mondo, opposto al russo Daniil Medvedev, numero 5 del ranking.

a breve il servizio completo Leggi i commenti: tutte le notizie Gasport 16 novembre - 15:31TORINO - Novak Djokovic travolge Andrej Rublev con un netto 6 - 4, 6 - 1, bissa il successo all'esordio contro Tsitsipas e conquista la vetta del gruppo verde delleFinals , il torneo di fine stagione che mette di fronte i migliori otto tennisti del pianeta, in corso di svolgimento al Pala Alpitour di Torino. 'Nole' conquista il primo set breakkando per la ...TORINO - Novak Djokovic travolge Andrej Rublev con un netto 6-4, 6-1, bissa il successo all'esordio contro Tsitsipas e conquista la vetta del gruppo verde delle Atp Finals, il torneo di fine stagione ...Grazie ad una straordinaria prestazione, il serbo accede alle semifinali per l'undicesima volta nelle quindici totali partecipazioni alle Finals ...