Spazio | Artemis 1 nella storia | il razzo è diretto verso la Luna

Prende il via così la missione1 , che segna il ritorno verso la Luna mezzo secolo dopo il volo di Apollo 17. La missione di Orion durerà 26 giorni e servirà a testare le operazioni di ...missione Luna diretta: storico lancio, la navicella Orion in viaggio verso la Luna. Il ruolo dell'Italia Rivedi il decollo La missione1 arriva 50 dopo la missione Apollo, non ci sono ...Un volo di prova senza astronauti. È il primo passo per costruire una presenza duratura sulla Luna e trarne insegnamenti per preparare un futuro ...Applausi al centro di controllo di Cape Canaveral: "Vi siete guadagnati un posto nella Storia". Molta tecnologia italiana: dai pannelli solari di Orion, al Modulo di servizio europeo, fino al piccolo ...