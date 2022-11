Processo Davigo | Di Matteo | fatto grave che quei verbali circolassero dentro il Csm

(Di mercoledì 16 novembre 2022) - Il consigliere del Csm è stato sentito come testimone alche vede Pier Camilloimputato per rilevazione del segreto d'ufficio nel caso deidell'ex avvocato esterno di Eni ...

Il consigliere del Csm è stato sentito come testimone al processo che vede Pier Camillo Davigo imputato per rilevazione del segreto d’ufficio nel caso dei verbali dell’ex avvocato esterno di Eni Piero ..."Non mi sono fatto condizionare dalle minacce di morte di Totò Riina, figuriamoci dalle tue". Le incredibili parole rivolte dal consigliere del Csm all'ex pm di Mani pulite, emerse nel corso del proce ...