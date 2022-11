(Di mercoledì 16 novembre 2022) “L’intercettazione di un dialogo tra unae il suo, che viene inserita negli atti di un’inchiesta da parte della Procura di Torino, è una vicenda tragicomica che oltrepassa tutti i possibili confini della logica e del buonsenso”. La denuncia è di Roberto Giachetti, deputato di Azione – Iv, sul caso che ha come protagonista Dana Lauriola, raccontato in un articolo a firma di Frank Cimini sul quotidiano “Il Riformista” lo scorso 7 novembre. Ilintercettato e la condanna della militante di“La donna, che in passato aveva trascorso due anni in carcere per aver utilizzato un megafono durante una manifestazione avvenuta in autostrada, è stata coinvolta nell’operazione Sovrano, condotta nei confronti del, ed è stata ...

Secolo d'Italia

Il ragazzo che si sta prendendo l'Nba è italiano: nongranché la lingua, è vero, ma dategli tempo e la imparerà benissimo. Soprattutto, ci farà ... e il 3 dicembre andrà negli USApresidente ...Ma una squadra si è già mossa per anticipare la concorrenza, come ha svelato il padre del giocatore: ' Alla fine del mese andremo a Madrid per parlareReal - ha detto a UOL Esporte - Dopo quel ... Parla col gatto, intercettata e indagata: l'incredibile storia di un'attivista del centro sociale "Askatasuna" Le ceneri di suo figlio sono con lui, Cristiano Ronaldo in lacrime racconta della perdita, del dolore che non andrà mai via. Con suo figlio nato morto, con il gemellino della dolcissima Bella, il calc ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...