Nel 2022 in Italia +3% per il mercato pubblicitario digitale

(Di mercoledì 16 novembre 2022) (Adnkronos) – Si apre con la presentazione dei dati dall’Osservatorio Internet Media del Politecnico di Milano la seconda plenaria di Iab Forum, il più importante eventono dedicato algiunto al suo ventesimo anniversario. Protagonista della mattinata di oggi, lo stato di salute del, tra numeri, messaggi chiave e tendenze dalla voce dei prestigiosi relatori intervenuti. E’ Denise Ronconi, Direttrice dell’Osservatorio Internet Media del Politecnico di Milano a illustrare i dati sul comparto, “ancora un preconsuntivo in attesa del rush finale di fine anno”, come tiene a precisare lei stessa a monte del suo intervento dal titolo “I numeri e le dinamiche delInternet advertising in”. Il ...

Fiscoetasse

frattempo, Casper va alla grande e sul campo del PalaAlpitour fin qui ha fatto percorso netto. E a fine gara si diverte con i messaggi in italiano: Grazie Torino, Forzaaaa. Insomma, ormai il ...... per ragioni di Stato e di opportunità politica, i mandanti iraniani dello spaventoso attentato all'Amia, il Centro di mutua assistenza ebraico a Buenos Aires avvenuto1994, con 85 morti e oltre ... Deposito bilancio 2021 ETS: esonerati gli iscritti al RUNTS nel 2022 Ecco quali imprese hanno in programma assunzioni a novembre 2022, quali profili sono più cercati e dove secondo il bollettino Excelsior.Gli Stati membri hanno concordato oggi la posizione negoziale (mandato) per quanto riguarda il regolamento sulla protezione dell'Unione e dei suoi Stati membri dalla coercizione economica da parte di ...