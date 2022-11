Meloni con la figlia al G20 | i predicozzi delle femministe disturbate dall’esibizione di maternità

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Le donne progressiste fanno la morale a Giorgia. Ha portato con sé ladi 6 anni al G20 di Bali. Scandalo. Qualcosa le disturba e, forse, le umilia. Quel segnale che capovolge l’ottica con cui si guarda alla conciliazione dei tempilavoratrici-madri le offende. Perché loro, tutte loro, lal’avrebbero lasciata alla bambinaia. Per imitare il modello virile e algido del leader tutto politica e niente famiglia. Si tratta di confrontarsi con i grandi del mondo, mica di stare ad ascoltare le lagne della ragazzina. Lefanno la morale alla premier madre Invece Giorgiale ha di nuovo lasciate di stucco. Così ieri Assia Neumann Dayan, sulla Stampa, scriveva con una certa stizzosa riprovazione che “le operaie non si portano i figli in fabbrica, chissà ...

... sono associate minori entrate per lo Stato pari a - 17,6 miliardi di euro,termine ultimo di ...lanciato dal ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti e dal presidente del consiglio GiorgiaUna rilevazione di Swg, realizzata per il Tg di La7, diretto da Enrico Mentana, fornisce un dato significativo: il 57% del campione si schieral'Esecutivo. Appena il 12%, invece, propende ...Sgradito al summit dei venti grandi paesi del mondo riuniti a Bali in sua assenza e nonostante lui (che non ha voluto andare). Isolato anche dal ...Alla copia, vergata a mano con la sua ormai famosa calligrafia ... della Repubblica buon lavoro nell'interesse del popolo italiano! Sono certo che Giorgia Meloni apprezzerà molto questo dono: un'opera ...