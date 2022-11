Chiara Nasti e Mattia Zaccagni sono diventati genitori | è nato Thiago

Si chiama Thiago il primo genito dell'attaccante della Lazio fermo ai box per infortunio e della sua compagna, l'influencer. Il sesso del bambino fu annunciato lo scorso maggio, quando ..."Benvenuto amore di mamma e papà. Ti amiamo da morire". È così che l influencerha dato il benvenuto al piccolo Thiago , il figlio avuto dal compagno Mattia Zaccagni e venuto alla luce la mattina del 16 novembre . La prima foto condivisa su Instagram vede il ...Oggi è stato un giorno speciale per la famiglia Zaccagni. Il calciatore della Lazio e la compagna Chiara Nasti sono diventati genitori del piccolo Thiago. Sui social hanno condiviso gli ...Chiara Nasti è appena diventata mamma e anche nel giorno più bello non si placano le polemiche intorno all’influencer partenopea. No, questa volta l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi non ha combinato ...