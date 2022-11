Cassano | “Juventus e Inter sono già fuori dalla lotta scudetto” | VIDEO

Commenta per primo Nell'ultima puntata della Bobo Tv su Twitch, l'ex attaccante Antonioha detto la sua sulla lotta scudetto, tagliando già fuorie Inter. Guarda il video....dellache potrebbe rilevare il cartellino di Karsdorp a cifre molto più convenienti rispetto il valore reale del calciatore sul mercato. Un'altra mozione, questa, mossa danei ...Tra queste c'è Juventus - Lazio per la quale Antonio Cassano ha commentato in questo modo alla BoboTv: "La Juve ha vinto tante partite non meritandole, giocando male. Con la Lazio ha fatto esattamente ...Pare ormai deciso il primo addio della stagione in casa Inter, pronto a concretizzarsi proprio a gennaio: il big fa le valigie.