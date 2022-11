Bimbo di 5 anni visita tomba del gemellino per dirgli tutto sul suo primo giorno di asilo | lo sogna ancora

Leggi su it.newsner

(Di mercoledì 16 novembre 2022) I fratelli hanno sempre un legame speciale tra loro. Ma i gemelli portano sempre quella connessione a un altro livello. Ma a volte, da fratelli gemelli, uno dei due potrebbe non farcela e non arrivare in questo mondo. Walker Myrick e Willis Myrick avrebbero dovuto essere fratelli gemelli che esplorano il mondo insieme. Tuttavia, a causa di circostanze sfortunate, uno di loro non ce l’ha fatta. L’articolo prosegue sotto la foto: Posted by Walker Myrick on Tuesday, August 18, 2020 Prima che i gemelli nascessero, Willis è rimasto vittima della sindrome da trasfusione da gemello a gemello (TTTS), e quindi cessò di esistere mentre era nel grembo materno. Anche se i due ragazzi non si sono conosciuti in questa vita, condividono comunque un legame speciale secondo la madre Brooke Davis. “È solo una di quelle cose. Credo davvero che avrà sempre un legame con suo fratello”, ...