Ultime Notizie – G20 | Zelensky | “Dieci condizioni per la pace”

(Di martedì 15 novembre 2022)per la. Unache sia sostanziale, non di facciata ma reale, perché “non ci sarà una Minsk 3”. A dirlo, intervenendo al G20 di Bali in videocollegamento, il presidente ucraino Volodymyr. “Non vale la pena offrire all’Ucraina compromessi su sovranità, territorio e indipendenza – mette in chiaro -. Rispettiamo le regole e siamo persone di parola. L’Ucraina è sempre stata leader negli sforzi per il mantenimento dellae il mondo lo ha visto. Se la Russia dice che vuole porre fine a questa guerra, lo dimostri con le azioni”, chiede il presidente ucraino. Perché “non permetteremo alla Russia di aspettare, costruire le sue forze e quindi iniziare una nuova serie di terrore e destabilizzazione globale. Non ci sarà una Minsk-3” (il riferimento è ai due ...

Il Sole 24 ORE

Sono passati 265 giorni dall'invasione russa dell'Ucraina. Mentre il presidente ucraino Volodymyr Zelensky visita Kherson , definendo la ritirata russa dalla città come "l'inizio della fine della ...