“Scrivere per fare business | dal personal branding al brand journalism” | continua a far parlare di sé il libro di Michela Trada

Leggi su 900letterario

(Di martedì 15 novembre 2022)per, dalala cura della giornalista, edito da Do it Human, dalla uscita nel 2021, ancora oggi riscuote successo perché non vuole essere un manuale di comunicazione, ma un ricettario - come ama definirlo l’autrice stessa - pensato appositamente per imprenditori e liberi professionisti al fine di ottenere risultati concreti in materia didalla produzione di contenuti scritti. L'articolo proviene da '900 Letterario Letteratura del '900, critica, eventi letterari, cinema, politica, attualità.