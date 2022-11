Salernitana | ultimo allenamento | ripresa a dicembre

allenamento per la formazione allenata da Davide Nicola. Fissata la ripresa dei lavori Stamattina c'è stato l'allenamento per laprima della sosta. Come recita ...... Juve Stabia, Latina, Lecce, Lecco, Livorno, Lucchese, Lumezzane, Palermo, Pisa, Prato,,...Dimitri Canello Padova e Gubbio si affidano alla Coppa Italia per smaltire le sconfitte nell'...29, comma 1 lett. b) CGS. CANDREVA Antonio (Salernitana): doppia ammonizione per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario. BUONGIORNO ...StampaLa Guardia di finanza di Salerno ha sequestrato circa 180mila euro a due imprenditori dell’agro-nocerino sarnese. Le indagini – coordinate dalla Procura di Nocera – hanno accertato quella che pe ...