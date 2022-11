Lazio | il Pd sceglie il suo unico candidato | primarie o non | sarà Alessio D’Amato a correre per la Regione

(Di martedì 15 novembre 2022) Nazareno, 15 novembre. Il countdown verso le elezioni regionali delscorre implacabile. Mentre resta da dirimere la questione, il Partito democratico ha sciolto le riserve sul suo. La fuga in avanti di Carlo Calenda sull’attuale assessore alla Sanità della giunta,, ha influito sulla strategia dei Dem. Che, davanti all’investitura da parte del Terzo polo di un proprio esponente, non hanno trovato alternative a sostenerlo. Anzi, l’obiettivo sarebbe diventato come intestarsi la scelta disenza far trasparire una certa sudditanza al Terzo polo. Con la necessità di provare a tenere una coalizione il più ampia possibile – che tenda a sinistra o al centro – per sperare di arginare il consenso del centrodestra. Dato che Giuseppe Conte pare ...

Noi abbiamo governato, e governato bene, cambiando la storia della sanità del, e oggi chi si tira indietro rischia, dopo aver portato Meloni a Palazzo Chigi, di consegnare alla destra anche la ...la donna come soggetto per eccellenza nella sua matura femminilità e ne ritrae l'essenza. ... Nella sua vita ha viaggiato tantissimo e dalsi è spostato in Sicilia e poi in Abruzzo. Ha ...GENOVA (ITALPRESS) – I ragazzi del Centro Italia sono attratti dai licei, quelli del Nord Est puntano sugli istituti tecnici, mentre quelli di Emilia-Romagna, Puglia, Basilicata e Liguria optano per i ...La Serie A è arrivata allo stop per il Mondiale. Dopo 15 giornate le squadre salutano i giocatori che prenderanno parte a Qatar 2022 e inizieranno un secondo ritiro con i giocatori rimasti ...