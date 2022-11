Gelo tra Ronaldo e Bruno Fernandes in Nazionale | un ex Serie A esce allo scoperto

(Di martedì 15 novembre 2022) Manca ormai pochissimo all’inizio del Mondiale di Qatar 2022, infatti, sono iniziati i raduni delle varie nazionali partecipanti. Le immagini che nelle scorse ore sono giunte dallaportoghese, però, hanno causato non poche polemiche e perplessità. Infatti, hanno suscitato scalpore le immagini del saluto tutt’altro che amichevole tra Cristiano. scontroA poche ore di distanza, si è espresso sulla vicenda un’ex conoscenza dellaA: il portoghese Joao Mario. Il centrocampista del Benfica, durante l’odierna conferenza stampa del suo Portog, ha parlato di quanto accaduto tra i suoi due compagni di squadra: “Sono fortunato perché ero presente in quel momento. Capisco il motivo di ...

Le strette di mano e i sorrisi di ieriil presidente americano Joe Biden e il leader cinese Xi ... Dopo sei anni di, il leader cinese ha incontrato per la prima volta un primo ministro ...Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo. La fredda stretta di manoi due big nello spogliatoio del Portogallo è uno dei temi del giorno in vista dell'inizio dei Mondiali di Qatar 2022. I due ...Previsioni meteo per il 15/11/2022, Gela. Giornata prevalentemente serena, temperatura minima 15°C, massima 23°C ...È calato il grande gelo nello spogliatoio del Portogallo, pronto a scendere in campo per il Mondiale in Qatar (debutto il 24 novembre alle ore 17 contro il Ghana), tra Cristiano Ronaldo e Bruno Fernan ...