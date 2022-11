Covid | Cnr | nuovo test del sangue misura anticorpi neutralizzanti

(Di martedì 15 novembre 2022) (Adnkronos) – Unsierologico chela concentrazione dianti-neldi persone vaccinate o infettate, potenzialmente utile per screening su larga scala e per definire strategie vaccinali personalizzate. Lo ha messo a punto un gruppo di ricercatori dell’Istituto di biochimica e biologia cellulare del Consiglio nazionale delle ricerche, l’Ibbc-Cnr di Napoli, in collaborazione con l’Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma. Identificare il livello di questi, i nAbs, in grado di bloccare lo sviluppo del virus Sars-CoV-2, fornisce “un importante indice predittivo per ciò che concerne la risposta immunitaria in pazienti affetti da-19 e in ...

Un gruppo di ricercatori dell'Istituto di biochimica e biologia cellulare (Ibbc) del Consiglio nazionale delle ricerche di Napoli, in collaborazione con l'Istituto nazionale per le malattie infettive ...