Basket femminile | Eurolega 2022-2023 | la Virtus Bologna perde nettamente contro il Fenerbahce

(Di martedì 15 novembre 2022) Niente da fare per lanella quarta giornata della regular season dell’. Al PalaDozza il gruppo di Giampiero Ticchi regge per due quarti, poi cala nel secondo tempo eper 67-85il. In seguito a questa partita le V Nere rimangono in fondo alla classifica del gruppo A (settima posizione su otto squadre) con 5 punti, mentre la compagine turca sale momentaneamente al quinto posto con 6. La squadra ospite inizia leggermente meglio e si porta sul 6-12. Lanon ci sta e reagisce subito ribaltando il punteggio con i canestri di Zandalasini, Parker e Dojkic (due liberi) e la tripla di Del Pero, ma il...

Da evidenziare a fine incontro i 23 punti di una spettacolare Marina Mabrey, i 15 di Astou Ndour ed i 14e 14 rimbalzi di Jasmine Keys. Non sono invece bastati alla squadra francese i 15 di Regan ...1' DI LETTURA RAGUSA - Lino Lardo è il nuovo allenatore della Passalacqua Ragusa. L'attuale commissario tecnico della nazionale femminile di basket subentra a Mirco Diamanti per dare una svolta ad una stagione che la società biancoverde considera ancora più che possibile. Per questo non ha lesinato un ulteriore sforzo ...