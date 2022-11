Aggressione al Santobono | la Polizia denuncia i due genitori

(Di martedì 15 novembre 2022) Tempo di lettura: 4 minutiNapoli – “Non è più tollerabile che un intero reparto di pronto soccorso pediatrico, indispensabile per la città, si blocchi e viva una notte di paura, di terrore e di aggressioni d’ogni genere a causa di incivili e barbare manifestazione di violenza. Contro un dilagante e non più sopportabile fenomeno che mette a rischio ogni volta l’incolumità fisica e psicologica di infermieri, medici, oss, e tanti altri professionisti e rende inservibili strutture e attrezzature sanitarie indispensabili a salvare vite umane, gli ordini professionali dei medici e degli infermieri di Napoli fanno oggi fronte comune e annunciano prossime iniziative comuni per arginare il fenomeno e salvaguardare l’incolumità e la dignità professionale dei propri iscritti”. Così Teresa Rea e Bruno Zuccarelli, rispettivamente presidente dell’Ordine delle professioni infermieristiche e ...

