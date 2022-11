Valerio Scanu chiede al fidanzato siciliano di sposarlo e fa coming out

(Di lunedì 14 novembre 2022)faout. Ma non solo. Il cantante sardo ha scelto il giorno in cui ilLuigi Calcara festeggiava il suo compleanno perre la sua mano. La proposta di matrimonio è stata immortalata dagli amici presenti ai festeggiamenti. Come da tradizione, il due volte vincitore del “Festival di Sanremo”, si è inginocchiato e ha donato all’amato un anello di fidanzamento. La proposta di matrimonio dia Luigi Calcara (Foto Instagram) Chi è Luigi Calcara Luigi Calcara ha 32 anni, è originario della Sicilia ed è docente universitario presso il dipartimento di Ingegneria astronautica, elettrica ed energetica alla Sapienza di Roma. I due stanno insieme dal luglio del 2020.è ...

Molti lo ricordano per aver partecipato tra il 2008 e il 2009 ad Amici di Maria De Filippi : stiamo parlando di. L'ex concorrente del talent di Canale 5 si è dichiarato al proprio compagno e gli ha chiesto di sposarlo. L'annuncio è stato postato dallo stessosul suo profilo instagram. ...... Acquario intollerante 14 Novembre Sport ATP Finals, Taylor Fritz batte Rafa Nadal in un'ora e mezza 14 Novembre Gossipsi sposa: l'emozionante proposta al fidanzato 14 Novembre TV e ...Matrimonio in arrivo per l’autore del famoso brano “Per tutte le volte che…”: Valerio Scanu si è proposto al compagno, e futuro ...Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click ...