Roma | inseguita | speronata e derubata da un commando armato | coppia sotto choc

(Di lunedì 14 novembre 2022) La serata di unadi amici si è trasformata in un incubo. A raccontare la vicenda è stato Il Messaggero che ha specificato come i due, un imprenditore di 63 anni e una sua amica, dopo aver cenato in un locale esclusivo dinord, il Saxò di via Quarto Peperino, erano in auto e stavano tornando a casa quando sono stati speronati da una Maserati su via Flaminia. Avevano pensato a un tamponamento e il 63enne è sceso dall’auto per accordarsi con il conducente dell’altra vettura. Ma da quest’ultima sono usciti 5 uomini armati e con il volto coperto da passamontagna, uno ha colpito l’imprenditore con il calcio della pistola per poi farsi consegnare il Rolex – risultato poi falso -, i gioielli, i soldi. Stessa sorte anche per la donna che ha dato ai cinque malviventi denaro e gioielli. Un bottino di circa 10mila euro. La fuga a bordo della Maserati ...