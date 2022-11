Mtv Ema 2022 | ai Pinguini Tattici Nucleari il Best Italian Act

(Di lunedì 14 novembre 2022) (Adnkronos) – Ihanno vinto ilAct degli MtvEma. La band era in lizza nella categoria dedicata al nostro Paese insieme ad Ariete, Blanco, Elodie e Måneskin. “Siamo onorati di ricevere ilAct degli MTV EMA – hanno detto Riccardo Zanotti, Nicola Buttafuoco, Lorenzo Pasini, Simone Pagani, Matteo Locati ed Elio Biffi commentando la vittoria – In questi ultimi tempi stiamo raggiungendo grandi traguardi, come per esempio il tour negli stadi, che fino a qualche anno fa sarebbero stati impensabili. Quando si scrivono canzoni è importante avere la mente aperta e farsi influenzare da tutto ciò che ascolti perché la musica è l’arte più cosmopolita e fluida che ci sia. Essere riconosciuti a livello europeo, ...

Ma la regina alla cerimonia di premiazione in Germania a Dusseldorf presentata da Rita Ora e Taika Waititi ( in streaming su Now e Paramount+ e in replica suItalia oggi alle ore 19.45, domani ...... altezza e carriera Nata il 9 dicembre 1983 a Romans - sur - Isère, in Provenza, in Francia,... Nel 2013, ha debuttato in tv conducendo l'aftershow degliItalian Awards . Insieme all'amica ...“Siamo onorati di ricevere il Best Italian Act degli MTV EMA – hanno detto Riccardo Zanotti, Nicola Buttafuoco, Lorenzo Pasini, Simone Pagani, Matteo Locati ed Elio Biffi commentando la vittoria – In ...Si sono svolti ieri gli MTV EMAs 2022, con Taylor Swift che ha conquistato quattro dei cinque premi per la quale era stata nominata. Ecco tutti i vincitori.