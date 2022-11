L' Europa è un malato grave Cerno contro Bruxelles sull' emergenza migranti

Leggi su iltempo

(Di lunedì 14 novembre 2022), l'è une non è in grado di affrontare e risolvere la questione della distribuzione deitra i Paesi del continente. Se ne parla durante la puntata de "L'Aria che tira" del 14 novembre. Ospite in studio Tommaso, direttore de L'identità, che spara a zero'incapacità didi affrontare l'. "Basta guardare la mappa per capire il problema - incalza- Più ti allontani dalla realtà più fanno i fenomeni. La realtà è che, dalla Libia a Lampedusa, ci puoi andare anche a remi. Molto più complicato farlo fino in Francia. Così quando poi arriva il primo problema pratico esplodono cose gigantesche. Tutto questo accade ...