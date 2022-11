OA Sport

L'Olimpia Aosta era presente in campo gara con due squadre, la formazione Gold3 composta da Mattia Durello (2014) e Alessandro Sganga (2013) e la Gold2 costituita da Gabriel Fuccio (2010), Eric ...Riccardo Lume comincia a praticare lain tenerissima età e a sei anni approda in Andrea Doria. Bimbo molto energico e vivace si fa subito notare per le sue doti esplosive . ... Ginnastica artistica, l'Italia domina a Combs La Ville. Trionfi tra juniores e allieve, Giulia Perotti illumina la scena Ginnastica, Allievi Gold 3: titolo italiano per i due alfieri della Andrea Doria Francesco Calanni Fraccono e Riccardo Lume ...E non solo: due giorni fa la fuoriclasse della ginnastica artistica, Vanessa Ferrari, ha dedicato all’argomento un lungo post sui suoi social dichiarando di non essere "affatto sorpresa" e di aver ...