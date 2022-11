“Tu si que Vales” | Gerry Scotti scoppia in lacrime | il motivo

Leggi su tvzap

(Di domenica 13 novembre 2022) News Tv.piange a “Tu si que“. Nella puntata di ieri sera dello show di Canale 5,to in. Il famoso conduttore televisivo è sempre molto sensibile. Questa volta, però, non è stata la storia raccontata da uno dei concorrenti di “Tu si que” a farlo emozionare. Ricordando un suo grande amico e collega,non è riuscito a trattenere le. (Continua…) LEGGI ANCHE: “Tu si que”, Tina Cipollari sale sul palco: Maria De Filippi la cacciapiange a “Tu si que” Ieri sera è andata in onda una nuova puntata di “Tu si que”, show televisivo in onda ...