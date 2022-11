Terremoto Marche | le scosse diminuiscono | tutte sotto magnitudo 3

(Di domenica 13 novembre 2022) ANCONA – Prosegue lo sciame sismico nelle, conanche durante la notte,la3, ed epicentro davanti alla costa anconetana o pesarese. I movimenti tellurici ditra 2 e 3 sembrano in diminuzione, o meglio si stanno diradando con intervalli temporali un po’ più lunghi. Alle ore 7:37 si è verificata la scossa più forte, di2.9. I vigili del fuoco sono al lavoro per effettuare verifiche tecniche e sopralluoghi sugli immobili. L'articolo L'Opinionista.

