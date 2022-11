Serie A | la MOVIOLA LIVE | il Var nega un rigore alla Roma | anche lo Spezia chiede un penalty

(Di domenica 13 novembre 2022) Di seguito i principali episodi arbitrali di Verona-e Monza-Salernitana, sfide valide per la 15esima giornata diA.– To...

Calciomercato.com

Commenta per primo Di seguito i principali episodi arbitrali di V erona - Spezia e Monza - Salernitana , sfide valide per la 15esima giornata diA. Roma - Torino Rapuano Berti - Vono Iv: Piccinini Var: Nasca Avar: Guida Verona - Spezia Maresca Rossi L. - Trinchieri Iv: Prontera Var: Fourneau Avar: La Penna Monza - Salernitana Giua Tolfo -...Episodio dain Roma - Torino con il calcio di rigore concesso dall'arbitro Rapuano per il fallo di mano di Samuele Ricci. In un primo momento concesso, il penalty è però oggetto di revisione Var e viene ... Serie A, la MOVIOLA LIVE: il Var nega un rigore alla Roma | Serie A | Calciomercato.com Roma-Torino, la moviola: tutti gli episodi arbitrali più importanti della partita valida per la quindicesima giornata ...Il match del Gewiss Stadium si sblocca con il goal dagli undici metri di Lookman: De Vrij interviene in ritardo su Zapata, Chiffi concede il rigore.