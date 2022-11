Pensioni e Opzione Donna | serve di più | la storia di Cristina

Leggi su pensionipertutti

(Di domenica 13 novembre 2022) Oggi vogliamo pubblicare ladi, che Paola Repetto della SPI CGIL Genova e Liguria ci ha fornito per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema delle carriere lavorative delle donne.può utilizzare l’per accedere alla pensione in anticipo, ma come leggerete di seguito, sono stati tanti i problemi che ha incontrato durante la sua carriera lavorativa. Pubblichiamo questo racconto con l’auspicio che il Governo possa fare di più per le donne di oggi e di domani, sapendo che in Italia sono tante, troppe, le donne comeanticipate e, il racconto diMi presento. Mi chiamo, ho 62 anni e ieri sono andata al Patronato ...