Turnover di Lecce | Gasp | “Rifarei tutto | non guardiamo la classifica e pensiamo all’Inter”

(Di sabato 12 novembre 2022) “Dispiace perdove effettivamente abbiamo fatto una brutta partita e sopratnel secondo tempo e abbiamo compromesso la gara in quei due minuti che ci hanno tolto fiducia. Sopratnel secondo tempo c’era la possibilità di fare meglio, invece c’è stata un po’ di frenesia, di poca lucidità. Però dopo tre giorni si rigioca e dobbiamo pensare”.erini, domani 500 partite in Serie A (“speriamo di festeggiarle”) prende fiato e poi continua la sua spiegazione del ko di. E difende le sue scelte: “Cosa cambia rispetto a? Ahanno giocato Zapata, Malinovskyi, Pasalic, Ederson, De Roon, Djimsiti, Sportiello che ha giocato un sacco di partite. Poi hanno giocato Soppy, Okoli che ha fatto gran parte del campionato molto ...

Nelgiocavano tanti giovani: noi abbiamo fatto una brutta partita, compromessa dagli episodi, ma questi sono tutti giocatori dell'Atalanta, non sono stati presi al bar, hanno giocato già in ...L'allenatore di Grugliasco torna poi sulcontro il. 'Non ho fatto alcuna pazzia, i giocatori in campo corrispondono al profilo dell'Atalanta. Dobbiamo valorizzare i ragazzi, non ...SERIE A - Alla vigilia della sfida contro l'Inter al Gewiss Stadium, il tecnico dell'Atalanta sbotta in conferenza stampa.Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, nella conferenza stampa prepartita contro l'Inter è ritornato anche sfida persa a Lecce ...