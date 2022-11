Mps | i paradossi dell’ennesimo aumento di capitale Filantropia o interesse?

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 12 novembre 2022) La settimana scorsa si è chiuso l’didi 2,5 miliardi di euro per Monte Paschi Siena. Si tratta del settimodiin 15 anni, una operazione che potrebbe essere oggetto di un trattato di psicologia paradossale. Io ho individuati tre. 1° paradosso: le banche del consorzio di garanzia (quelle che avrebbero dovuto comprare le azioni se nessuno le avesse volute) hanno portato a casa 125 milioni di euro di commissioni per permettere al Tesoro, azionista di maggioranza della banca al 64%, di sottoscrivere il 65% circa dell’di(1,6 miliardi di euro) perché, senza quella garanzia, lo Stato non avrebbe potuto partecipare, per legge, all’operazione. Quindi, se ci limitiamo alle semplici nozioni di aritmetica, il “rischio” ...